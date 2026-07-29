Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schützenfest 2026 - Bilanz der Polizei zeigt Rückgang der Straftaten

Ulm (ots)

Wie schon in den vergangenen Jahren lockte das Biberacher Schützenfest vom 17.- 26. Juli wieder mehrere zehntausend Menschen nach Biberach. Die Polizei war auf die Besucher und die damit einhergehenden Herausforderungen auch in diesem Jahr gut vorbereitet. Das Sicherheits- und Präsenzkonzept war gemeinsam mit dem Veranstalter, der Stadt Biberach und den Partnern der anderen Blaulichtorganisationen im Vorfeld abgestimmt worden und sorgte dafür, dass die Besucher ein größtenteils friedliches Schützenfest erleben konnten. Unter anderem war in diesem Jahr zum ersten Mal die Mobile Wache eingesetzt. Zusätzlich kontrollierten zivile Beamte mehrere hundert Personen mit Hinblick auf den Jugendschutz.

Die Gesamtbilanz der Polizei fällt positiv aus: An allen Einsatztagen wurden insgesamt einundvierzig Straftaten registriert, das sind sieben weniger als im Vorjahr. Anteilig daran handelte es sich u.a. um fünfzehn Körperverletzungsdelikte, drei Diebstähle und sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Leider war ein Anstieg bei den Angriffen auf Polizeibeamte zu verzeichnen. In insgesamt drei Fällen kam es zu Straftaten zum Nachteil von Einsatzkräften. Dabei wurden insgesamt drei Polizeibeamte verletzt, unter anderem durch den Wurf eines Glases gegen den Kopf.

++++ (JC)

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