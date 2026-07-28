Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Drogen beschlagnahmt

Bei einer Autofahrt am Dienstag (21.07.2026) in Heidenheim stand ein 36-Jähriger unter Drogen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem VW im Stadtgebiet Heidenheim und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos konnten etwa 100 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Insgesamt fanden die Beamten - vorbehaltlich der Bestätigung durch Drogentests - mehrere Pralinen mit Psilocybin-Pilzen, vier LSD-Trips und knapp ein Kilogramm Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Außerdem fanden die Ermittler etwa 1.500 Euro mutmaßliches Dealergeld. Auch dieses wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der Verdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

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