Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ladendieb flüchtet

Parfüm klaute am Montag ein 49-Jähriger in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.50 Uhr betrat der 49-jährige Algerier einen Drogeriemarkt in der Esslinger Straße. Er hatte eine Kühltüte bei sich und ging zielgerichtet in die Parfümabteilung. Er entnahm dort mehrere Parfüms im Wert von über 400 Euro, steckte sie in seine Tüte und verließ das Geschäft. Am Ausgang löste die Warensicherung aus und der Mann rannte weg. Zwei Angestellte eilten ihm hinterher. Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte den Dieb in der Straße "Am Autohof" vorläufig festnehmen. Ein weiterer Zeuge hatte gesehen, wie der 49-Jährige seine Beute in einem Mülleimer deponiert hatte. Dort befand sich noch die Tüte mit 8 Parfüms. Die Polizisten brachten ihn auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 49-jährige polizeibekannte Asylbewerber wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun ermittelt.

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