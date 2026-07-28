POL-UL: (GP) Göppingen - Seniorin passt nicht auf
Gegen ein geparktes Auto fuhr am Montag eine 69-Jährige.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Die 69-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes GLK in der Nördliche Ringstraße. Offensichtlich war sie nicht aufmerksam genug und stieß gegen einen geparkten VW Polo. Die Seniorin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen.
+++++++ 1450468 (BK)
Rückfragen bitte an:
Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell