Ulm (ots) - Gegen 15.45 Uhr war ein 79-Jähriger mit seinem Opel in der Hubertus-Liebrecht-Straße unterwegs. Von dort aus wollte der Senior nach rechts in die Ulmer Straße abbiegen. An der Kreuzung achtete der Fahrer des Opel wohl nicht auf die Vorfahrt einer 24-Jährigen. Die war mit ihrem BMW unterwegs und kam ...

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