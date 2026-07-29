Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen

A7 - Deutlich überladen

Am Dienstag zog die Polizei bei Giengen einen Klein-LKW aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Iveco-Klein-LKW auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg auf. An der Anschlussstelle Giengen konnte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Heidenheim stellten bei der Überprüfung fest, dass das tatsächliche Gewicht statt der erlaubten 3,5 Tonnen bei fast 4,5 Tonnen lag. Somit war der Iveco deutlich überladen. Der 61-jährige Fahrer musste das Fahrzeug abstellen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahr, die bei Überladung oder falscher Beladung des Fahrzeugs ausgeht. Die Fahrstabilität nimmt ab und das Fahrzeug kann in Kurven ausbrechen, außerdem verlängert sich der Bremsweg deutlich. Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und riskiert schwerwiegende Folgen. Diese und viele weitere Tipps erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1464363 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell