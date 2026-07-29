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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Dreister Dieb plündert Opferstöcke
Beute machte ein Unbekannter am Sonntag in einer Kirche bei Gutenzell-Hürbel.

Ulm (ots)

Der Dieb betrat zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Kirche St. Kosmas und Damian im Teilort Gutenzell. Dort gelang es ihm, aus zwei von insgesamt dreien Opferstöcken Bargeld zu entwenden. Die hatte er mit einem Werkzeug aufgebrochen. Laut Zeugen dürften sich in dem Behälter für Geldspenden rund 150 bis 200 Euro befunden haben. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem dreisten Dieb.

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Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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