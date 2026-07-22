POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet
Am Dienstag passte ein Linienbusfahrer nicht auf und verursachte einen Unfall.
Ulm (ots)
Der 56-jährige Busfahrer fuhr gegen 13.30 Uhr in der Rabenstraße. An der Einmündung Rabenstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 55-Jährigen in seinem Mercedes. Nahezu mit seiner kompletten rechten Fahrzeugseite schrammte der Bus an der Front des Mercedes entlang. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.
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