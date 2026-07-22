Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf a.d.Iller - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Dienstag stieß ein 87-jähriger Autofahrer gegen ein anderes Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in der Hauptstraße. Der 89-jährige in seinem Opel kam in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegen kommende Autofahrerin konnte noch bis zum Stillstand abbremsen. Dennoch fuhr der Opel in den stehenden Seat. Offensichtlich bestand bei dem Senior ein medizinisches Problem und er musste vor Ort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen Er kam in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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