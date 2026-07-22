Ulm (ots) - Gegen 11.30 Uhr beobachtete eine Detektivin die Frau in einem Drogeriemarkt in der Pfarrstraße. Dort packte die 18-Jährige verschiedene Kosmetikartikel ein. Als die Frau nach dem Passieren der Kasse darauf angesprochen wurde, flüchtete sie. Bei der Flucht wurde die junge Frau renitent und wehrte sich ...

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