POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz/A7 - Sattelauflieger durchgerostet
Technische Mängel wies am Dienstag ein Laster auf der A7 auf.
Ulm (ots)
Zur Mittagszeit stoppte die Polizei den bosnischen Sattelzug auf der A7. Bei der Kontrolle fiel besonders der Auflieger negativ auf. So war eine Querverbindung am Rahmen durchgerostet und mehrere Scharniere der Hecktüren gebrochen. Der 30-jährige Fahrer durfte noch die nächste Werkstatt zur Reparatur anfahren. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro musste er sofort bezahlen.
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