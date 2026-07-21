Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Verletzten Radler liegen lassen

Ein Fahrer eines dreirädrigen Leichtfahrzeugs hat am Montag nach einem Unfall bei Uhingen die Flucht ergriffen. Den sucht nun die Polizei.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr in der Krapfenreuter Straße / Ebersbacher Weg. Ein 62-Jähriger war mit seinem Rennrad in der Krapfenreuter Straße entlang gefahren. Ein unbekannter Fahrer kam ihm wohl mit einer Piaggio Ape entgegen. Der war von Uhingen kommend in Richtung Krapfenreut unterwegs und bog nach links in den Ebersbacher Weg ab. Den entgegen kommenden Radler hatte der Fahrer des Lastendreirads wohl übersehen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 62-jährige Radfahrer aus. Dadurch verlor er wohl die Kontrolle über sein Bike und stieß gegen einen Bordstein. In der weiteren Folge raste der Senior rund zehn Meter unkontrolliert durch eine Grünfläche und kam vor einem Wohngebäude zum Liegen. Völlig unbeirrt davon setzte der Apefahrer seine Fahrt fort und flüchtete über Feldwege in Richtung Ebersbach. In der Diegelsberger Straße verlor sich seine Spur. Den Radler ließ der Unbekannte mit Schürfwunden an Armen und Beinen sowie Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht zurück. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am neuwertigen Fahrrad entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Dem Senior war eine Beschreibung des Flüchtigen möglich. Den konnte er als einen 60 bis 75 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren und einem längeren Vollbart beschreiben. Die Ape hatte die Farbe grün/ dunkelgrün und war mit einem Versicherungskennzeichen versehen. Die Polizei Uhingen ermittelt jetzt und sucht den flüchtigen Fahrer. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, den Fahrenden kennt oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben kann wird gebeten, sich unter der Tel. 07161/9381-0 zu melden.

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