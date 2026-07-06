Polizei Gütersloh

POL-GT: 33-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Samstagabend (04.07., 21.00 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung am Wilhelm-Tophinke Ring informiert. Es stellte sich heraus, dass es zwischen Anwohnern Streit gegeben hatte. Dieser gipfelte in einer Körperverletzung. Ein 41-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Tatverdächtig ist ein 17-Jähriger.

Im Zuge des weiteren Einsatzes kam ein 33-jähriger Mann aus dem Haus und hielt ein Messer vor dem Körper in der Hand, als er auf die Beamten zuging. Als er den Aufforderungen das Messer niederzulegen nicht nachkam, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich massiv. Er beleidigte und trat um sich. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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