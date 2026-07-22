Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Renitente Ladendiebin

Am Dienstag nahm eine Detektivin eine 18-Jährige fest.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr beobachtete eine Detektivin die Frau in einem Drogeriemarkt in der Pfarrstraße. Dort packte die 18-Jährige verschiedene Kosmetikartikel ein. Als die Frau nach dem Passieren der Kasse darauf angesprochen wurde, flüchtete sie. Bei der Flucht wurde die junge Frau renitent und wehrte sich gegen die Festnahme. Der Detektivin gelang es, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige.

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