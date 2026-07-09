Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Am Donnerstag stürzte ein Fahrradfahrer bei Schemmerhofen. Der hatte wohl ein medizinisches Problem und war deshalb alleinbeteiligt gestürzt.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr wurde der Rettungsdienst und die Polizei nach Schemmerhofen gerufen. Denn dort war in der Ferdinand-Dünkel-Straße ein Radfahrer gestürzt. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und den Notruf gewählt. Der 72-Jährige kam dort wegen einer medizinischen Ursache ins Wanken und leitete wohl noch eine Bremsung ein. In der weiteren Folge stürzte den Mann von seinem Pedelec und kam im Grünstreifen zum Liegen. Da die Verletzungen wohl doch schlimmer waren, flog ihn der Rettungshubschrauber in eine Klinik. An dem Pedelec entstand wohl nur geringer Schaden. Darum kümmerten sich die Angehörigen.

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