Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Zu spät reagiert

Am Mittwoch kam es in Tannheim zu einem Auffahrunfall. Eine Verletzte und rund 12.000 Euro Schaden sind dabei entstanden.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte kurz vor 8.45 Uhr in der Memminger Straße. Eine 47-Jährige fuhr in Richtung Iller. Dabei verlangsamte sie mit ihrem Nissan die Geschwindigkeit, um nach links in ein Grundstück abzubiegen. Das bemerkte ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter zu spät. Ein Bremsversuch schlug fehl und der Fahrer des Kleinbus prallte in das Heck des stehenden Nissan. Bei dem Aufprall zog sich die 47-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Nissan auf ca. 7.000 Euro, den am Mercedes auf rund 5.000 Euro. Der Nissan musste abgeschleppt werden.

++++1310978

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell