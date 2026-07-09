Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Rollerfahrerin übersehen

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Mietingen.

Ulm (ots)

Die 17-Jährige fuhr gegen 8.45 Uhr auf dem Radweg entlang der K7507 in Richtung Baustetten. Beim Überqueren des Baltringer Wegs wollte eine 36-Jährige mit ihrem VW in die K7507 abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar die 17-Jährige auf ihrem Talaria-Roller. Die Rollerfahrerin wurde vom Auto erfasst. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährige vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Den ersten Erkenntnissen nach blieb sie unverletzt. Die Autofahrerin blieb ebenfalls unverletzt. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

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