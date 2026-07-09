Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht fahrtauglich

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Heidenheim stand ein 27-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr stoppte die Polizei in der Daimlerstraße einen Peugeot-Fahrer. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte, dass der Fahrer Kokain und Amphetamin konsumiert hatte. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei Heidenheim auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

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