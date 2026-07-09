Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz

Königsbronn - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Unbekannte gaben sich am Dienstag als angebliche Pflegekräfte aus.

Ulm (ots)

Im Fall am Mittag in Heidenheim erfolgreich, in einem weiteren Fall zuvor in Königsbronn scheiterten die Unbekannten.

Gegen 12.15 Uhr war die Unbekannte in Heidenheim-Schnaitheim in der Straße Am Rathaus unterwegs. Sie klingelte bei einer Seniorin und gab sich als neue Pflegekraft aus. So erschlich sich die Täterin das Vertrauen der Frau und erlangte Zutritt zur Wohnung. Die angebliche Pflegerin verwickelte die Seniorin im Wohnzimmer in ein Gespräch. In einem unbemerkten Moment begab sich wohl eine zweite unbekannte Person in das Schlafzimmer der Seniorin. Als die Pflegebedürftige das sah und mit der Polizei drohte, verließ die Unbekannte fluchtartig die Wohnung. Später stellte die Seniorin fest, dass aus ihrem Schlafzimmer eine türkise Schmuckschatulle samt Inhalt fehlte. Die wurde wohl von der Mittäterin geklaut und hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Ablenkerin wird als eine auffallend große Frau mit ca. 190 cm Größe beschrieben. Sie trug eine blau gestreifte Bluse. Zur weiteren Person liegen keine Erkenntnisse vor.

Zu einem weiteren Fall kam es bereits gegen 11.30 Uhr in Königsbronn. In der Daimlerstraße standen zwei Frauen vor der Wohnungstür einer 94-Jährigen. Die Unbekannten stellten sich bei der Seniorin als medizinisches Personal vor. Eine der beiden Frauen lenkte die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung ab, während sich die zweite Frau kurzzeitig Zugang zur Wohnung verschaffte und sich umsehen konnte. Ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde aus der Seniorenwohnung nichts gestohlen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Tatzusammenhänge. Denn beide Tatorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Heidenheim unter der Tel. 07321/322-432 entgegen.

Deshalb rät die Polizei:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wählen Sie die offiziellen Rufnummern von Krankenkassen, um sich zu vergewissern. Im Zweifelsfall rufen sie immer die Polizei an und erkundigen sich, ob eventuell ein Betrug vorliegen könnte.

++++1300065 1307241(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell