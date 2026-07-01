Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbruch scheitert

An einer Tür biss sich ein Unbekannter am Mittwoch die Zähne aus.

Ulm (ots)

Über eine Sicherheitsfirma wurde gegen 4.45 Uhr ein Alarm in ein Firmengebäude in Ringingen in der Straße Wiesengraben gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war ein optischer Alarm in Betrieb. An einer Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Der Einbrecher gelangte offensichtlich nicht in das Innere und hatte vor dem Eintreffen der Polizei das Weite gesucht. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

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