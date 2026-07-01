Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Biker bei Unfall getötet

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag bei Eberhardzell. Ein Auto stieß mit einem Kradfahrer zusammen, für den kam jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 62-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße 7569 von Eberhardzell in Richtung Mühlhausen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Mercedes auf einem geteerten Verbindungsweg zwischen der L306 und der K7569 unterwegs. An der Einmündung bog der Fahranfänger den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach links auf die Kreisstraße ab. Dabei übersah er wohl den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der prallte in die linke Seite des Mercedes. Bei dem heftigen Aufprall wurde der 62-Jährige von seiner Maschine geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Der 62-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er erlitt einen Schock. Die Notfallseelsorge kümmerte sich an der Unfallstelle um den mutmaßlichen Unfallverursacher sowie Angehörige des Verstorbenen. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße mehrere Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, weshalb an der Unfallstelle ein Sachverständiger war. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

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