Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - In Autos eingebrochen und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter brach am Dienstag in Beimerstetten in mehrere Autos ein.

Ulm (ots)

Gegen 04.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Uhlandstraße, dass sich ein bislang Unbekannter an geparkten Pkw zu schaffen machte. Der Täter bemerkte offenbar, dass er gesehen wurde und ergriff die Flucht in Richtung Bahnhof.

Der Zeuge versuchte, den Mann noch einzuholen, verlor ihn jedoch aus den Augen, als dieser weiter in Richtung Ortsmitte flüchtete. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Streifen nach dem Mann verlief ohne Ergebnis.

Der Unbekannte war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer Basecap bekleidet. Er hatte dunkle Haare. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchwühlte der Unbekannte einen Renault und einen Audi. An den Fahrzeugen entstand offenbar kein Schaden. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

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