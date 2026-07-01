Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau

A7 - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am Dienstag fuhr ein LKW-Fahrer gegen einen Pannen-LKW auf der A7 bei Langenau.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Ein 62-jähriger befuhr mit seinem Daimler-Lkw die A7 in Fahrtrichtung Kempten. Kurz vor der Anschlussstelle zur A8 befand sich ein Pannen-Lkw mit Anhänger sowie ein Pannendiensthelfer mit einem Klein-Lkw auf dem Standstreifen. Der Daimler hatte gegen 16.30 Uhr einen Reifenschaden, bei dem im Vorfeld einer der Reifen gebrannt hatte. Der 62-Jährige kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst die beiden Fahrzeuge. Im Anschluss prallte der Fahrer gegen die rechte Schutzplanke. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. An den drei Mercedes-Benz-Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens wurde gegen 19.30 Uhr aufgehoben.

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