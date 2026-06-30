Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Asselfingen - Unfall nach Wildwechsel

Am Montag kam eine Autofahrerin bei Asselfingen von der Straße ab und landete auf dem Dach.

Ulm (ots)

Um 18.20 Uhr fuhr eine 19-Jährige von Stetten ob Lontal in Richtung Asselfingen. Etwa auf halber Strecke kreuzten zwei Rehe die Straße. Die VW-Fahrerin versuchte den Tieren auszuweichen. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Maisfeld. Anschließend kam sie mit ihrem Auto auf dem Dach zum Liegen. Die junge Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf schwere Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den total beschädigten VW Polo. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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