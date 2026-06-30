Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Betrüger machen Beute

Am Montag täuschte ein Mann eine Spendensammlung in Munderkingen vor.

Ulm (ots)

Der bislang Unbekannte befand sich gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Auf die Bitte um eine Spende gab die 71-Jährige dem Mann Bargeld. Er gab an, Wechselgeld aus seinem Auto zu holen. Daraufhin fuhr er mit einem blauen Kombi mit Essener Zulassung davon. Der Polizeiposten Munderkingen (Tel.: 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Mann. Dieser wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Er hatte dunkle, leicht gelockte Haare.

Immer wieder treten Personen auf, die vorgeben, Spenden für angeblich gehörlose oder hörbehinderte Menschen zu sammeln. Dabei werden häufig Listen vorgelegt und um Bargeld gebeten. Oft handelt es sich jedoch um betrügerische Sammlungen.

Die Polizei rät, bei solchen Spendensammlungen besonders vorsichtig zu sein. Seriöse Organisationen können sich in der Regel ausweisen und verfügen über entsprechende Genehmigungen. Spenden sollten möglichst nur an bekannte und vertrauenswürdige Einrichtungen erfolgen. Idealerweise sollten die Spenden per Überweisung erfolgen.

Geben Sie kein Geld, wenn Zweifel an der Echtheit der Sammlung bestehen, und informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei.

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