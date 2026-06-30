Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Fahrt unter Drogen

Am Dienstag zog die Polizei einen 31-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 31-Jährige gegen 2.30 Uhr mit seinem Opel Corsa in der Planiestraße. Eine Polizeistreife sah das Fahrzeug und stoppte es. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert bestimmen. Sein Auto musste er für 24 Stunden stehen lassen. Da der aus Albanien stammende Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er seine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro vor Ort bezahlen.

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