Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ottenbach - Bei Unfall verletzt

Am Mittwoch stürzte ein Biker bei Ottenbach am Aasrücken.

Ulm (ots)

Um 21.20 Uhr war ein 22-Jähriger mit seiner Ducati vom Aasrücken kommend in Richtung Ottenbach unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Erdwall. Durch den Sturz erlitt der Biker Verletzungen an der Schulter. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Feuerwehr Hohenstaufen war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Schaden an der nicht mehr fahrbereiten Ducati wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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