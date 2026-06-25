Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Unfall an Einmündung

Am Mittwoch kam eine Seniorin in Bad Boll von der Straße ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 9.50 Uhr war eine 81-Jährige mit ihrem Mercedes in Bad Boll unterwegs. An der Einmündung Hauptstraße / Kirchplatz kam sie mit dem Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Friedhofsmauer. Dabei beschädigte sie auch einen vorbeifahrenden Iveco Lkw. Die Polizei Uhingen nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf und schätzt den Schaden auf insgesamt 11.000 Euro. Die Seniorin kam vorsorglich in eine Klinik. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, bittet die Polizei Uhingen um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/93810

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