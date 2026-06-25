Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht aufgepasst

Am Mittwoch fuhr ein Autofahrer einem haltenden Auto in das Heck.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Ein Autofahrer fuhr auf der B311 von Ehingen in Richtung Gamerschwang. Ein Rettungswagen mit Sondersignalen kam entgegen. Der Autofahrer bremste ab und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Ein 40-Jähriger mit seinem MAN Laster passte nicht auf und fuhr dem haltenden Auto in das Heck. Verletzt wurde niemand und es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro an den beiden Fahrzeugen.

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