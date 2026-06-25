PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht aufgepasst
Am Mittwoch fuhr ein Autofahrer einem haltenden Auto in das Heck.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Ein Autofahrer fuhr auf der B311 von Ehingen in Richtung Gamerschwang. Ein Rettungswagen mit Sondersignalen kam entgegen. Der Autofahrer bremste ab und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Ein 40-Jähriger mit seinem MAN Laster passte nicht auf und fuhr dem haltenden Auto in das Heck. Verletzt wurde niemand und es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro an den beiden Fahrzeugen.

+++++++ 1198457 (BK)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren