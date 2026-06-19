Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Geld geraubt

Am Mittwoch sollen zwei Jugendliche einem 11-Jährigen Geld in einem Langenauer Geschäft Geld geraubt haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Angertorstraße. Der 11-Jährige befand sich auf dem Parkplatz des Geschäftes. Dort soll er von zwei Jugendlichen angesprochen worden sein. Diese forderten wohl Geld von ihm. Der 11-Jährige verneinte dies und betrat das Geschäft. Die Unbekannten sollen ihm gefolgt sein. Im Bereich der Gemüseabteilung soll er von einem der Beiden gut sichtbar gewürgt worden sein. Weiterhin sollen ihm Prügel angedroht worden sein. Der 11-Jährige hielt das Geld in der Hand. Das wurde ihm entrissen. Danach flüchteten die beiden Jugendlichen. Der Haupttäter stieg auf ein weißes Fahrrad und fuhr weg. Der soll um die 180 cm groß und schlank gewesen sein. Mutmaßlich hatte er südländisches Aussehen. Der zweite Jugendliche wird als auffallend dick beschrieben und könnte mutmaßlich aus dem arabischen Raum stammen. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07345/92900 zu melden.

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