Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Schlägerei nach Unfall

Am Donnerstag schlugen in Blaustein die Emotionen hoch und die Situation eskalierte.

Ulm (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Unfall in der Hummelstraße. Eine 21-Jährige soll beim rückwärts Ausparken einen 59-jährigen Fußgänger übersehen haben und fuhr ihn leicht an. Zwischen den Beiden entwickelte sich ein lautstarker Streit. Als dann der 21-jährige Verlobte der Frau hinzu kam, soll die Situation weiter eskaliert sein und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung. Kurze Zeit später eilten weitere Familienangehörige herbei und die Streitparteien schlugen aufeinander ein. Mehrere Polizeistreifen waren vor Ort und trennten die Parteien. Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt sechs weibliche und männliche Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die sechs Personen wurden allesamt vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle wieder auf freien Fuß. Die polizeilichen Ermittlungen, wer in welcher Art an der Auseinandersetzung beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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