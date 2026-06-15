Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Von der Unfallstelle geflüchtet

Hohen Sachschaden verursachte am Sonntag ein unbekannter Autofahrer.

Ulm (ots)

Zeugen hörten gegen 7.50 Uhr ein Unfallgeräusch in der Silcherstraße. Ein Zeuge sah noch, wie sich ein schwarzer Smart entfernte. Dieser stieß wohl gegen das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Ford. An diesem entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Den schwarzen Smart sucht nun das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/93810) und bittet um Zeugenhinweise.

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