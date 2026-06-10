Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Mülleimer in Flammen

Unbekannte haben am Dienstag an der Schemmerhofener Mühlbachhalle Müll in Brand gesetzt.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten kurz vor 14.30 Uhr starken Rauch, der aus dem hinteren Bereich der Halle drang. Die Feuerwehr war schnell da. Sie stellte fest, dass in einem freistehenden Metallmülleimer eine kleinere Menge Müll und Papier gebrannt hatte. Zum Glück entstand durch den Brand kein Schaden. Dafür aber die Kosten für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Polizei Laupheim geht davon aus, dass jemand das Feuer gelegt hat. Sie ermittelt jetzt und hofft auch auf Hinweise von Zeugen (Hinweis-Telefon: 07392/96300).

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++1089076(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell