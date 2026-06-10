Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen/B465 - Nach Bremsung wegen Kleintier aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand am Dienstag bei einem Unfall bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 10 Uhr eine 71-Jährige auf der B465 zwischen Warthausen und Schemmerhofen unterwegs. Wegen eines Kleintieres (vermutlich Eichhörnchen oder Wiesel) auf der Straße, machte sie an der Steigung kurz vor Schemmerhofen mit ihrem VW eine Bremsung, um das Tier nicht zu überfahren. Die nachfolgende 63-Jährige mit ihrem Skoda wurde wohl von dem plötzlichen Bremsmanöver überrascht und fuhr wegen eines zu geringen Abstandes auf den VW auf. Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags im Skoda aus. Beide Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf jeweils rund 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schemmerhofen war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und regelten den Verkehr an der Unfallstelle. Kurz vor 11 Uhr war die Straße wieder frei.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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