Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Rote Ampel übersehen?

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei Giengen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 22.30 Uhr. Der 24-Jährige fuhr mit seinem Citroen auf der B19 in Richtung Autobahn. An der Kreuzung B492 bog er nach links in die Straße "Am Bühlfeld" ein. Die Ampel soll für ihn rot gezeigt haben. Ein 18-Jährige kam ihm mit seinem VW entgegen und hatte wohl grün. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) hat den Unfall aufgenommen.

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