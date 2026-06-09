Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unbekleideter und renitenter Badegast

Am Sonntag ging ein nackter Schwimmer in Bad Buchau auf Polizisten los. Der hatte zu viel getrunken und sich nackt in der Therme aufgehalten.

Ulm (ots)

Am Sonntag befand sich der 43-Jährige in der Therme in Bad Buchau. Dort war der Mann gegen 19 Uhr dem Bademeister aufgefallen. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen war der 43-Jährige stark alkoholisiert, zum anderen trug der Badegast noch nicht einmal mehr Badekleidung. Deshalb und da der 43-Jährige wohl auch andere Badegäste während seines Aufenthaltes belästigt hatte, sollte er sofort die Badeanstalt verlassen. Er wurde vom Schwimmmeister noch bis zu den Umkleideräume begleitet. Dort flüchtete er in eine Umkleide bei den Damenduschen, konnte dort aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Mann erfolgte durch die Polizei eine Personalienfeststellung. Dabei wurde er zusehends aggressiver und wollte flüchten. Der 43-Jährige leistete erheblichen Widerstand gegen die Polizistin und den Polizisten. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte aufs Übelste mit Worten und Gesten. Für den aggressiven 43-Jährigen endete die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei, nachdem ihm vorher in einer Klink Blut abgenommen worden war. Das wird jetzt ausgewertet und soll darüber Aufschluss geben, wie viel der Badegast intus hatte. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt, der 43-Jährige zog sich bei dem Einsatz eine leichte Kopfverletzung zu.

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