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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Einbrecher unterwegs
In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte aus einer Lagerhalle in Wäschenbeuren Festplatten.

Ulm (ots)

Unbekannte begaben sich vermutlich in den Nachtstunden auf das Grundstück einer Firma in der Straße Im Gewerbegebiet. Sie brachen ein Türschloss auf und gelangten so in die Lagerhalle der Firma. Aus der Halle stahlen sie 72 Festplatten und 40 Grafikkarten. Die Beute hatte einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen Im Gewerbegebiet aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Uhingen unter Tel. 07161/9381-0 melden.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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