Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Junger Mann ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag zog die Polizei bei Warthausen einen 18-Jährige aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 21.40 Uhr fuhr der Mann mit einem Opel in der Straße Bogenwiesen. Eine Streife wurde auf den Autofahrer aufmerksam, da er beim Abbiegen den Motor abwürgte. Die Polizei hielt den jungen Fahrer auf Höhe der Kläranlage an und kontrollierte ihn. Die Beamten ermittelten, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Denn der 19-jährige Beifahrer gab seinem Freund illegal eine Fahrstunde. Er ließ ihn fahren, obwohl er wusste, dass der 18-Jährige keinen Führerschein hatte. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Beide erwartet nun eine Anzeige. Außerdem unterrichtet die Polizei Biberach die zuständige Führerscheinstelle.

++++1057335

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell