Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Unfall mit Promille

Am Samstag kam ein 39-Jähriger mit seinem Kraftrad in Königsbronn von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun.

Ulm (ots)

Um 23.15 Uhr war ein 39-jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Wiesenstraße unterwegs. Da er wohl zu viel Alkohol intus hatte, kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige absolut fahruntüchtig war. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Denn der wurde ihm erst im Januar nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen. Die Sachschäden am Roller und am Zaun werden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

++++0580352

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell