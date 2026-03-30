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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Von der Straße abgekommen
Am Sonntagmorgen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall in Ingoldingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 5.30 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes in Ingoldingen unterwegs. Er fuhr in der St. Georgenstraße (L284) von Biberach in Richtung Bad Schussenried. Auf Höhe der Einmündung nach Unteressendorf kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und überschlug sich. Dann schleuderte er über einen Gehweg und prallte gegen einen Stein im Vorgarten eines Wohnhauses. Dadurch wurden auch mehrere Steinplatten und ein Strauch beschädigt. Anschließend stieß er mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Hauswand und kam zum Stehen. Im Fahrzeug lösten durch den Unfall sämtliche Airbags aus. Der Fahrer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Der Sachschaden wird auf insgesamt 45.000 Euro geschätzt.

++++0581422

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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