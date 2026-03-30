Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Landwirtschaftliche Halle niedergebrannt

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 29.03.2026, 23.10 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, bemerkten die Bewohner des betroffenen Hofes, dass eine Halle brennt. In der ca. 20x30 m großen Halle waren ein Hackschnitzellager, eine Werkstatt und verschiedene Geräte untergebracht. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Die Halle ist vollständig niedergebrannt. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Brandstelle konnte bisher nicht begangen werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war 17 Fahrzeugen und etwa 80 Mann im Einsatz.

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