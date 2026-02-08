Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unbekannte Täter werfen Steine

Sachbeschädigungen durch geworfene Steine

Ulm (ots)

Am Samstag wurden der Polizei um 21.45 Uhr in der Jahnstraße zwei Sachbeschädigungen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streife wurde zum einen an einem öffentlichen Gebäude eine Beschädigung an einer Scheibe festgestellt. Kurz danach wurden wohl Jugendliche von Zeugen beobachtet, wie sie auf einem Parkplatz einen Stein gegen ein geparktes Auto geworfen hatten. Auch der Pkw wurde hierdurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-West unter der Nummer: 07311883812 entgegen.

