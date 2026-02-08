Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 68-Jährige stürzt mit E-Scooter

Nach Sturz schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr wurde am Samstag die Polizei zur Arthur-Handtmann-Straße im Bereich der Fischerhütte gerufen. Hier war ein Ehepaar mit ihren E-Scottern auf dem Weg nach Ummendorf. Die 68-jährige Ehefrau musste ausweichen und kam hierbei in den Grünstreifen. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren E-Scooter und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde die 68-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Sachschaden war keiner entstanden. Die 68-Jährige hatte einen Helm getragen.

+++++++++++++++++++++ 0240397

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell