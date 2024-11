Ulm (ots) - Um 6.10 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Skoda von Gutershofen in Richtung B312 unterwegs. An der Kreuzung wollte er die Bundesstraße in Richtung Stafflangen überqueren. Dabei übersah er wohl einen von rechts kommenden VW. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahranfänger ...

mehr