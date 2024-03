Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B30/Hochdorf - Vorrang missachtet

Zwei Verletzte, drei kaputte Autos und rund 19.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag auf der B30 bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.15 Uhr war eine 31-Jährige mit ihrem VW auf der B30 von Oberessendorf in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe Unteressendorf kam ihr ein 41-Jähriger mit seinem Opel samt Anhänger entgegen. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Unteressendorf abbiegen. Auf die Vorfahrt des entgegen kommenden Opel hatte die 31-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Opel nach rechts in die Einmündung geschleudert. Dort stand ein Mercedes. Mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen prallte der Opel zusammen. Der Mercedes-Fahrer wollte nach rechts auf die B30 in Richtung Oberessendorf einfahren und stand dort noch wegen dem Fahrzeugverkehr auf der B30. Die 31-Jährige im Opel wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Auch der 41-jährige Fahrer des Pkw-Gespanns zog sich Verletzungen zu, eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Das fünf Jahre alte Kind im Opel und der 25-jährige Mercedesfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B30 bis gegen 19 Uhr teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos und den Anhänger. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 3.000 Euro, den am Opel und Anhänger auf 8.000 Euro und den am Mercedes auf rund 8.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften udn fünf Fahrzeugen vor Ort. Sie unterstützten die Polizei bei Sperrungen und Reinigung der Fahrbahn.

++++ 0514640 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell