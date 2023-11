Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Geld und Schmuck erbeutet

Von Samstag auf Sonntag drang ein Einbrecher in ein Geschäft in Heidenheim an der Brenz ein.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich wohl zwischen 18 Uhr und 11.30 Uhr. An dem Gebäude in der Schnaitheimer Straße entfernte der Unbekannte zunächst ein Gitter an einem Lichtschacht. Danach hebelte er ein Fenster auf. Über den Kellerraum begab sich der Einbrecher in den Verkaufsraum. In einer Kasse fand er Bargeld. Auch Schmuck aus einer Vitrine machte er zu seiner Beute und flüchtete damit unerkannt. Die Polizei Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

