Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf

Bad Sobernheim (ots)

Am Montag, den 09.10.2023 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Korczakstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein Unbekannter beim Ausparken auf dem Parkplatz der Asklepios Klinik den BMW-Mini einer 58-jährigen Frau. Dabei wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

