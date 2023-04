Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuerwehr muss eingeklemmten Autofahrer befreien

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 16:20 Uhr fuhr ein 36 Jahre alter Mann aus einem Nachbarbundesland auf der Neuen Straße in Richtung Neue Mitte. Kurz vor der Bushaltestelle Steinerne Brücke wollte der Mann seinen Audi A 6 wenden und befuhr hierfür die Busspur. Er übersah den aus der Bushaltestelle ausfahrenden Linienbus der SWU, weshalb die beiden Fahrzeuge zusammenprallten. Der 36-Jährige wurde hierbei in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der nachalarmierten Feuerwehr befreit werden. Der Audi des Mannes musste durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt werden, der Bus konnte nach der Unfallaufnahme weggefahren werden. Von den Insassen des Busses wurde niemand verletzt, der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik transportiert. Die Feuerwehr Ulm war neben Rettungswagen und Notarzt mit 2 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 35.000 Euro.

