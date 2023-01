Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - An Unfallfolgen verstorben

Nach einem Unfall am 18.01.2023 verstarb ein 64-Jähriger an den Unfallfolgen.

Der Unfall ereignete sich am 18.01.2023, gegen 6.30 Uhr in Biberach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5419411). Dabei erlitt der 64-Jährige Fußgänger schwere Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann am Freitag an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern noch an.

