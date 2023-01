Ulm (ots) - Die Jugendliche befuhr am Samstag gegen 16.00 Uhr mit ihrem Mopedauto (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) die B312 von Ochsenhausen kommend in Richtung Biberach. Kurz vor dem Ortseingang Ringschnait verlor sie in der scharfen Kurve auf schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte ...

mehr