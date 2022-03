Ulm (ots) - Gegen 18.45 Uhr bewegte sich eine Versammlung durch die Heidenheimer Innenstadt. Deshalb staute sich am Eugen-Jaekle-Platz der Verkehr. In einem geeigneten Moment stoppte die Polizei die Fußgänger, um den Stau an der Hauptstraße aufzulösen. Doch einzelne Fußgänger gingen weiter. In dieser Situation ...

mehr