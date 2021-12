Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Nicht mehr fahrtauglich

Am Donnerstag überschlug sich ein Auto in Kuchen.

Ulm (ots)

Gegen 3.30 Uhr fuhr die 25-Jährige auf der B10 von Geislingen in Richtung Kuchen. Sie bog nach rechts in die Filsstraße ab. Sie fuhr zu schnell und kam nach links von der Straße ab. Dabei fuhr sie über mehrere Verkehrsinseln und beschädigte zwei Ampelmasten. Danach fuhr der Audi eine Böschung hinab und überschlug. Auf dem Dach blieb das Auto liegen. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Augenscheinlich waren alle unverletzt. Vorsorglich kamen sie in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei der Fahrerin. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der total beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand an dem Auto und Verkehrseinrichtungen ein geschätzter Schaden von etwa 25.000 Euro.

+++++++ 2440079

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell